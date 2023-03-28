لقطات ساحرة من الجو.. "حلة جبال اللوز البيضاء في نيوم" يوثّقها مصوّر سعودي

وأوضح أن شهر رمضان في هذا العام تميَّز عن العام السابق بـ"برودة الأجواء، وقوّة الحالات الجويّة"؛ حيث لم يكتف المسعودي؛ بتوثيق المشهد فقط، إذ إنه قضى اليوم بأكمله في المنطقة للاستمتاع بهذه الهدية من الطبيعة الأم.