لقطات ساحرة من الجو.. "حلة جبال اللوز البيضاء في نيوم" يوثّقها مصوّر سعودي

تزيّنت جبال اللوز بحُلّة ناصعة البياض أخيراً بفضل تساقط البَرَد.
وكانت أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تساقطت -قبل أيام- على منطقة تبوك، تترافق مع زخّات بَرَد على مركز اللوز، ما أدّى إلى تزيين قمم جبال اللوز بمنطقة نيوم باللون الأبيض الناصع.
واستغل المصوّر السعودي، فهد الطرفاوي المسعودي؛ هذه الفرصة لتوثيق المشهد الساحر بعدسة كاميرته، وأكّد مندهشاً من المنظر أن الأجواء كانت "رائعة جداً"، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
وفي سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرها "المسعودي"؛ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وثّق المصوّر الإطلالات البيضاء الساحرة من الجو، كما أنّه عرض كثافة طبقة البَرَد المتشكّلة.
وأوضح أن شهر رمضان في هذا العام تميَّز عن العام السابق بـ"برودة الأجواء، وقوّة الحالات الجويّة"؛ حيث لم يكتف المسعودي؛ بتوثيق المشهد فقط، إذ إنه قضى اليوم بأكمله في المنطقة للاستمتاع بهذه الهدية من الطبيعة الأم.
وتُعد جبال اللوز من أعلى القمم في منطقة نيوم، بحسب الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ويبلغ ارتفاعها 2550 متراً.