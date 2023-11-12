200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بـ 1600 مدرسة بالطائف

من جانبه، دشّن المدير العام للتعليم، صباح اليوم، عدداً من الأنشطة والبرامج والفعاليات، تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح، التي تستمر لمدة أسبوع، وتستهدف الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع، وإرساء مفاهيم القيم الإنسانية وتعزيز منهج الشريعة الإسلامية الوسطية، التي تدعو إليها المملكة العربية السعودية، وتعدّه منهجًا قويمًا انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وتشجيع الحوار المتبادل والقدرة على التعايش مع مجتمع متعدّد الثقافات وابراز دور وزارة التعليم في تعزيز قيم التسامح والاعتدال من خلال البرامج، والأنشطة، والمناهج الدراسية.