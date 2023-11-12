200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بـ 1600 مدرسة بالطائف

أدّى ما يزيد على 200 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1600 مدرسة "بنين - بنات" بمدارس محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها، بجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، اليوم، أول اختباراتهم لنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ بيسرٍ وسهولة، وفي حالة من الهدوء التي شهدتها المدارس والتي عملت على توفير سبل الراحة والطمأنينة للطلاب والطالبات منذ وقتٍ مبكر.
يأتي ذلك وسط متابعة ميدانية من المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، وتمّ توزيع قرابة 800 مشرف تربوي ومشرفة لمتابعة سير الاختبارات في المدارس.
وأشرف المدير العام على سير الاختبارات بثانوية الفيصل، واطلع على لجان الاختبارات وأعمال الكونترول ولجان التصحيح والرصد، مبدياً ارتياحه بما شاهده من تنظيم وإعداد للاختبارات انعكس على أداء الطلاب داخل لجان الاختبار، وتجوّل المدير العام داخل لجان الاختبارات واطلع على أداء أبنائنا الطلاب.
من جانبه، دشّن المدير العام للتعليم، صباح اليوم، عدداً من الأنشطة والبرامج والفعاليات، تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح، التي تستمر لمدة أسبوع، وتستهدف الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع، وإرساء مفاهيم القيم الإنسانية وتعزيز منهج الشريعة الإسلامية الوسطية، التي تدعو إليها المملكة العربية السعودية، وتعدّه منهجًا قويمًا انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وتشجيع الحوار المتبادل والقدرة على التعايش مع مجتمع متعدّد الثقافات وابراز دور وزارة التعليم في تعزيز قيم التسامح والاعتدال من خلال البرامج، والأنشطة، والمناهج الدراسية.