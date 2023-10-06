المهلة تقترب من الانتهاء.. "جدول جزاءات المخالفات البلدية المحدث" يتهيأ للتطبيق

وكانت الوزارة قد أصدرت سابقاً النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، والذي تمّ فيه تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، كما رُوعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.