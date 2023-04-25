محليات

ابتداءً من الغد.. إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر لتنفيذ أعمال الصيانة

بهدف رفع الجودة والسلامة.. تعرّف على الطرق البديلة للمركبات الصغيرة
ابتداءً من الغد.. إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر لتنفيذ أعمال الصيانة
سبق
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطرق أنه ابتداءً من غد، السادس من شهر شوال، سيتم إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر؛ لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة.

وقالت الهيئة: الطرق البديلة للمركبات الصغيرة هي: "عقبة ضلع، عقبة الجعدة، عقبة التوحيد، عقبة الصماء، وعقبة برمه".

وأضافت: الإغلاق التام سيكون من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا، مع السماح بمرور الشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة 6 صباحًا إلى 6 مساءً.

وأردفت الهيئة: أهم الأعمال التي سيتم تنفيذها تشمل: "كشط وسفلتة، حواجز خرسانية، شرائح عاكسة، دهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، تركيب لوحات إرشادية، عمل طبقة مقاومة للانزلاق، مواقف طارئة".

وتابعت: أهداف المشروع تتمثل في رفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.

عقبة شعار
الهيئة العامة للطرق
إغلاق عقبة شعار

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