ابتداءً من الغد.. إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر لتنفيذ أعمال الصيانة

أعلنت الهيئة العامة للطرق أنه ابتداءً من غد، السادس من شهر شوال، سيتم إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر؛ لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة.
وقالت الهيئة: الطرق البديلة للمركبات الصغيرة هي: "عقبة ضلع، عقبة الجعدة، عقبة التوحيد، عقبة الصماء، وعقبة برمه".
وأضافت: الإغلاق التام سيكون من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا، مع السماح بمرور الشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة 6 صباحًا إلى 6 مساءً.
وأردفت الهيئة: أهم الأعمال التي سيتم تنفيذها تشمل: "كشط وسفلتة، حواجز خرسانية، شرائح عاكسة، دهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، تركيب لوحات إرشادية، عمل طبقة مقاومة للانزلاق، مواقف طارئة".
وتابعت: أهداف المشروع تتمثل في رفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.