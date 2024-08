الباحث السينمائي "العمري": الأفكار الإبداعية والخلّاقة ستعود إيجاباً على العاصمة العربية الأولى الرياض

وأردف : تثبت الدارسات أن كلاً من نيوزيلندا وأستراليا أصبحتا اليوم من أفضل الوجهات السياحية، بسبب شعبية الأفلام، حيث أدى عرض أفلام مثل The Lord of the Rings و The Last Samorrai التي تم تصويرها على أراضي نيوزيلندا و Croscodile Dandy و Mad Max و Mission Impossible 2 التي تم تصويرها في أستراليا إلى ازدهار أعداد السياح في هذه البلدان.