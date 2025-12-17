منشآت التدريب بحائل تُعلّق التدريب الحضوري غدًا وتحوّله إلى "عن بُعد"

أعلنت المنشآت التدريبية بمنطقة حائل تعليق التدريب الحضوري يوم غدٍ الخميس 27 جمادى الآخرة 1447هـ، وتحويله إلى التدريب “عن بُعد”، وذلك بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية.

وتُعد منشآت التدريب التقني والمهني أول جهة تعليمية في منطقة حائل تُعلن تعليق الدراسة الحضورية خلال فترة انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار التي تشهدها المنطقة، في خطوة احترازية تعكس حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استعداد الجهات التدريبية للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة، وضمان استمرارية العملية التدريبية دون تأثر، من خلال تفعيل المنصات الإلكترونية المعتمدة