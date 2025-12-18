نجاح عملية جراحية نادرة لاستبدال جزء من عظمة الفخذ وتغيير مفصل الركبة بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أنه، وبعد دراسة الحالة بشكلٍ مكثف ومناقشة الخيارات العلاجية المناسبة، تقرر إجراء عملية استبدال الجزء البعيد من عظمة الفخذ مع تغيير مفصل الركبة (Distal Femur Replacement)، وهي من العمليات التخصصية الدقيقة التي تُجرى للحالات المعقدة، وتتطلب مستوىً عاليًا من الخبرة والدقة في التخطيط والتنفيذ، وتُعد من الحلول الجراحية المتقدمة التي تمكّن المرضى من استعادة القدرة على الحركة عند فشل الطرق العلاجية التقليدية.