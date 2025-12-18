نجاح عملية جراحية نادرة لاستبدال جزء من عظمة الفخذ وتغيير مفصل الركبة بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

نجح فريقٌ متكامل من جراحي العظام على مستوى تجمع المدينة المنورة الصحي، بقيادة وحدة جراحات الركبة والمفاصل الصناعية في مستشفى الملك فهد، في إجراء عملية جراحية معقدة ونادرة لسيدة في العقد الثامن من العمر، كانت تعاني لأكثر من عام من كسرٍ قديم في أسفل عظمة الفخذ، نتج عنه عدم التحام العظم وفقدان القدرة على المشي.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أنه، وبعد دراسة الحالة بشكلٍ مكثف ومناقشة الخيارات العلاجية المناسبة، تقرر إجراء عملية استبدال الجزء البعيد من عظمة الفخذ مع تغيير مفصل الركبة (Distal Femur Replacement)، وهي من العمليات التخصصية الدقيقة التي تُجرى للحالات المعقدة، وتتطلب مستوىً عاليًا من الخبرة والدقة في التخطيط والتنفيذ، وتُعد من الحلول الجراحية المتقدمة التي تمكّن المرضى من استعادة القدرة على الحركة عند فشل الطرق العلاجية التقليدية.
وأشار إلى أن العملية – ولله الحمد – تكللت بالنجاح، حيث تمكّنت المستفيدة من الوقوف والمشي في اليوم التالي مباشرةً، في نتيجة تعكس الكفاءة العالية والخبرة المتقدمة للفريق الجراحي، وتؤكد جاهزية مستشفى الملك فهد للتعامل مع الحالات الدقيقة والنوعية وفق أعلى المعايير الطبية.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود تجمع المدينة المنورة الصحي في تطوير الخدمات التخصصية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات التحول الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية التخصصية.