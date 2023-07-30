تعاون ثنائي بين "هاوي" و"تطوير عسير" لتفعيل قطاع الهوايات في المنطقة

وتابع الغرابي حديثه مشيرًا إلى معرض ألوان عسير، وقال: "هذا المعرض باكورة لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البوابة والهيئة في العديد من المناسبات والحملات التوعوية. وأتوقع أن تلعب هذه الفعاليات دورًا أساسيًّا في توسيع قاعدة الأفراد الممارسين للهوايات؛ الأمر الذي يسهم في نمو قطاع الهوايات في منطقة عسير، وقياس تأثيرها، بما يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في رؤية السعودية 2030، وبناء مجتمع حيوي ومزدهر".