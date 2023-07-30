تعاون ثنائي بين "هاوي" و"تطوير عسير" لتفعيل قطاع الهوايات في المنطقة

في إطار التكامل الاستراتيجي بين البوابة الوطنية للهوايات (هاوي) وهيئة تطوير منطقة عسير، تم الاتفاق على التعاون المشترك بينهما لتنمية قطاع الهوايات، باعتباره أحد القطاعات المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعم أندية الهواة في المنطقة، وكذلك التعاون المشترك في نشر ثقافة ممارسة الهوايات لدى المجتمع المحلي، وتمكين الأفراد من ممارسة هواياتهم التي تعبِّر عنهم بمختلف شرائحهم العمرية.
ويعتبر مهرجان ألوان عسير للفنون الفعالية الأولى التي نظمتها هيئة تطوير منطقة عسير بالتعاون مع البوابة الوطنية للهوايات (هاوي)، وبمشاركة نادي (سعودي أرت) أحد الأندية المسجلة في البوابة.
واستمد معرض "ألوان عسير" أعماله من ثقافة وتراث المنطقة الجنوبية بمختلف الفنون التشكيلية، والنحت والتصوير الفوتوغرافي، مسجلاً حضورًا واسعًا من هواة الفنون البصرية الذين تخطوا حاجز 140 هاويًا.
وأعرب طارق بن عدنان الغرابي، المدير العام لبوابة هاوي، عن تقديرهم للجهود التي تبذلها هيئة تطوير منطقة عسير، وقال: "نحن سعداء بهذا التعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، ونعتقد أن هذه الفعاليات والأنشطة سوف تسهم في تنمية قطاع الهوايات في المنطقة، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ممارستها".
وتابع الغرابي حديثه مشيرًا إلى معرض ألوان عسير، وقال: "هذا المعرض باكورة لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البوابة والهيئة في العديد من المناسبات والحملات التوعوية. وأتوقع أن تلعب هذه الفعاليات دورًا أساسيًّا في توسيع قاعدة الأفراد الممارسين للهوايات؛ الأمر الذي يسهم في نمو قطاع الهوايات في منطقة عسير، وقياس تأثيرها، بما يتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في رؤية السعودية 2030، وبناء مجتمع حيوي ومزدهر".