"العجمي": رؤية 2030 نقطة الانطلاقة نحو التحول والتطور بمختلف أنحاء المملكة

وأضاف العجمي أن رؤية 2030 تتميز بتوجيهات سمو ولي العهد الطموحة التي تشمل جميع أقاليم المملكة، وتسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في كل جزء من البلاد. من خلال تفعيل الموارد والإمكانات في مختلف المناطق، تسعى الرؤية إلى توفير فرص متساوية للجميع وتحقيق التوازن والشمولية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.