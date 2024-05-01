"العجمي": رؤية 2030 نقطة الانطلاقة نحو التحول والتطور بمختلف أنحاء المملكة

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي إن إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 تعد نقطة انطلاق تاريخية تعزز من مسار التحول والتطور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تتجلى قيادته الرشيدة في السعي نحو تحقيق التطور والابتكار في مختلف المناطق والمدن، مما يعكس رؤية شاملة لرخاء وازدهار المملكة في مختلف المجالات.
وأضاف العجمي أن رؤية 2030 تتميز بتوجيهات سمو ولي العهد الطموحة التي تشمل جميع أقاليم المملكة، وتسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في كل جزء من البلاد. من خلال تفعيل الموارد والإمكانات في مختلف المناطق، تسعى الرؤية إلى توفير فرص متساوية للجميع وتحقيق التوازن والشمولية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: بهذا السياق، تعكس رؤية سمو ولي العهد 2030 التزامًا شاملاً بتطوير جميع محافظات المملكة وتحفيز الابتكار والاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية. تقود الرؤية مسيرة التحول والتطوير في سائر أنحاء المملكة، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالميًا وتحقيق مكانة ريادية في الساحة الدولية.
وختم: بفضل رؤية سمو ولي العهد، تتحول المملكة إلى محرك للتنمية والابتكار، حيث تتجاوز حدود العاصمة الرياض لتمتد إلى كل ربوع المملكة، مما يعزز مكانتها كقوة إقليمية ودولية متقدمة في مجال التنمية والتقدم.