المملكة تشارك في مؤتمر الشباب العربي بالقاهرة

وتناقش جلسات المؤتمر أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية، ودور الشباب العربي والبحث العلمي في مواجهة هذه التحديات، والتغلب عليها لضمان الاستقرار، حفاظاً على الأمن القومي العربي، وتعزيزاً للعمل العربي المشترك بمفهومه الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والغذائية والمائية والبيئية، والإسهام أيضاً في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء.