النيابة العامة تأمر بالقبض على شخصين استدرجا آخروفعلا به الفاحشة تحت الإكراه

وبمباشرة إجراءات التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهما اتضح أنهما تعرفا على المجني عليه عن طريق أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن المتهمين قاما بالتغرير به واستعمال القوة والعنف لسلب إرادة المجني عليه وتمكينهما من إنفاذ مقصدهما.