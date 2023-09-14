لتحقيق الشراكة الاستراتيجية.. توقيع مذكرة تفاهم بين "البيئة" ومعهد إدارة المشاريع

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تشجيع ودعم الدورات التدريبية التخصصية، وتحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، ورفع مستوى الوعي من خلال تنسيق الجهود في مجال عقد ورش العمل، والمؤتمرات العلمية، والمنتديات والندوات المتخصصة، بالإضافة إلى خلق بيئة متكاملة لتطوير مهنة إدارة المشاريع الاحترافية في الوزارة، بما يدعم توطين المهنة ووضعها على الخارطة العالمية للفعاليات المتعلقة بالمهنة، بجانب العمل على توفير فرص تدريبية للطلاب ودعم الشباب.