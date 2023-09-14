لتحقيق الشراكة الاستراتيجية.. توقيع مذكرة تفاهم بين "البيئة" ومعهد إدارة المشاريع

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ومعهد إدارة المشاريع- فرع المملكة، مذكرة تفاهم؛ بهدف بناء القدرات والكفاءات ورفع مستوى المعرفة في مجال إدارة المشاريع بتقديم الدورات التخصصية المعتمدة؛ وذلك بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.
ومثّل الوزارة في توقيع المذكرة: مدير عام مكتب تحقيق الرؤية ريان بن صالح اللحيدان؛ فيما مثل معهدَ إدارة المشاريع في المملكة: رئيسُ الفرع المهندس بدر محمد بورشيد.
ونوّه وكيل الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي قائد مكتب تحقيق الرؤية حسن بن يحيى آل حاتم، بأهمية المذكرة في تطوير القدرات وبناء الكفاءات في مختلف التخصصات، نظرًا لحجم المشاريع التي تنفذها الوزارة في قطاعاتها المتنوعة.
وأكد أنها ستسهم في تعزيز علاقات التعاون لتحقيق الشراكة الاستراتيجية، وإيجاد سبل التعاون في مختلف المجالات العلمية والعملية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي داخل الوزارة.
وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تشجيع ودعم الدورات التدريبية التخصصية، وتحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، ورفع مستوى الوعي من خلال تنسيق الجهود في مجال عقد ورش العمل، والمؤتمرات العلمية، والمنتديات والندوات المتخصصة، بالإضافة إلى خلق بيئة متكاملة لتطوير مهنة إدارة المشاريع الاحترافية في الوزارة، بما يدعم توطين المهنة ووضعها على الخارطة العالمية للفعاليات المتعلقة بالمهنة، بجانب العمل على توفير فرص تدريبية للطلاب ودعم الشباب.