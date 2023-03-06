وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يلتقي نظيره القطري.. ويزور عدداً من المشاريع

وتبادل الطرفان الحديث حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعين البلدي والإسكاني، وأهمية تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة، كان ذلك بحضور سفير المملكة في قطر سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.