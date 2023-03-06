وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يلتقي نظيره القطري.. ويزور عدداً من المشاريع

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، بسعادة وزير البلدية في دولة قطر الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة قطر الشقيقة التي تستمر لمدة يومين.
وتبادل الطرفان الحديث حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعين البلدي والإسكاني، وأهمية تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة، كان ذلك بحضور سفير المملكة في قطر سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.
واطلع معاليه في ديوان عام وزارة البلدية القطرية على شرح موجز حول فعالية إكسبو الدوحة 2023 والذي يهدف الى تشجيع زيادة الرقعة الخضراء وايجاد حلول لمكافحة التصحر وذلك نحو بيئة صحراوية خضراء، حيث من المقرر أن يقام المعرض نهاية العام الجاري.
كما قام معالي الوزير ماجد الحقيل بزيارة إلى مركز الاتصال الموحد تبعتها جولة في منطقة "مشيرب" السياحية حيث اطلع على المشاريع الاسكانية وخطة النقل داخل المنطقة، أعقبها زيارة إلى محطة مترو “قطر ريل" ومن ثم جولة داخل قرية كاتارا.