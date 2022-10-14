خلال 21 شهرًا.. الهلال الأحمر السعودي يوفر 58 فرصة تطوعية بيئية

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، بمناسبة إحياء يوم البيئة العربي الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام: الهيئة تؤمن أن الحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من رسالتها الإسعافية والإنسانية السامية، لما للبيئة من تأثير مباشر وقوي على صحة الإنسان، لذا حرصت على إطلاق المبادرات سواء منفردة أو بالمشاركة مع جهات الاختصاص، للتوعية بالبيئة وأهميتها والدعوة للحفاظ عليها وحمايتها.