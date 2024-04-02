العالمي يزيد الراجحي يستعد لخوض تحدٍ جديد في الجولة الجديدة من الـ W2RC

يتجهز بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي للمشاركة في بي پي آلتيميت رالي البرتغال، الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات الطويلة الـ W2RC والذي سيقام في مدينة غراندولا السياحية في مقاطعة سيبوتال البرتغالية في المدة ما بين الـ 02 الى 07 من شهر أبريل الحالي وهو الرالي الذي تم استبداله برالي المكسيك بعد إلغائه من روزنامة البطولة العالمية بعد حادثة إطلاق النار في العام الماضي.