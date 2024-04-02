العالمي يزيد الراجحي يستعد لخوض تحدٍ جديد في الجولة الجديدة من الـ W2RC

يتجهز بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي للمشاركة في بي پي آلتيميت رالي البرتغال، الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات الطويلة الـ W2RC والذي سيقام في مدينة غراندولا السياحية في مقاطعة سيبوتال البرتغالية في المدة ما بين الـ 02 الى 07 من شهر أبريل الحالي وهو الرالي الذي تم استبداله برالي المكسيك بعد إلغائه من روزنامة البطولة العالمية بعد حادثة إطلاق النار في العام الماضي.
وسيُشارك أيقونة الراليات، الراجحي رفقة الملّاح الألماني تيمو غوتشالك ليدافع عن الوان فريقه على متن سيارة تويوتا هايلوكس إيڤو تي 1 التيميت ويُشرف على تحضير السيارة فريق "أوفردرايف للسباقات" البلجيكي، وهو من الفرق الشريكة لمصنع تويوتا غازو في جنوب أفريقيا في تطوير طراز "هايلوكس" للراليات الصحراوية.
وسيتضمن الرالي خمسة مراحل وعلى سبعة أقسام بمسافة 1008 كيلومتراً مسافة مراحل خاصة خاضعة للتوقيت بحيث يتشارك المسار مع دولة إسبانيا المجاورة في مرحلة واحدة ليمر مسار المرحلة الثالثة مدينة باداجوز الإسبانية ويعود منها في المرحلة الرابعة الى مدينة غراندولا البرتغالية الذي تعتبر مقر الرالي، وستنطلق المرحلة الاستعراضية بمسافة 5 كيلومترات فقط في يوم الأربعاء. وتبلغ مسافة الرالي الإجمالية 1758,41 كيلومتراً.
ويعد رالي البرتغال الجولة الأوروبية الثانية التي تنضم الى روزنامة بطولة العالم الـ W2RC بعد رالي الأندلس. وتتميز مسارات هذا الرالي بالمسارات الضيقة التقنية الحصوية عكس المسارات الصحراوية المفتوحة في رالي داكار، رالي أبوظبي ورالي المغرب.
وأعرب الراجحي عن جهوزيته التامة للمشاركة في رالي البرتغال قائلًا: "مستعدون للمشاركة بالجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات الطويلة، تعتبر الجولة جديدة علينا جميعاً بالرغم من مشاركتي في باها البرتغال ضمن كأس العالم للراليات الباها القصيرة ولكن تعتبر هذه المنطقة جديدة كلياً ولم نمر منها سابقاً إذ يقام الباها في مدينة بورتاليغري وهنا في غراندولا وسيمر من إسبانيا في المرحلة الثالثة."
"ستكون المنافسة محتدمة وقوية نظراً لعودة الماتدور الإسباني كارلوس ساينز الفائز بنسخة رالي داكار هذه السنة وعلينا أن نركز في الإستراتيجيات المناسبة لهذه المسارات"
"نتطلع أنا وتيمو لمنافسة حامية مع زملائنا المتسابقين إذا ستكون أجواء المنافسة شبيهة لرالي داكار ولكن بمسارات مختلفة تماماً، نحن جاهزون فلدينا أفضل سيارة وأفضل فريق يمكن تملُكه. أيام الرالي طويل ونطمح للفوز، قمنا بوضع الخطط والإستراتيجيات المناسبة لحقيق هذه الأهداف ونتمنى السلامة للجميع داعين الله أن يوفقنا الله في هذ الجولة"
كما وجه الراجحي شكره الخاص إلى الشريك الاستراتيجي "جميل للمحركات" على دعمهم ورعايتهم له خلال مشاركاته في الراليات على الصعيدين العالمي والإقليمي والمحلي.
2 أبريل | التدقيق الإداري والتدقيق الفني المسبق + المؤتمر الصحفي + حفل إنطلاق رالي البرتغال
3 أبريل | المرحلة التأهيلية: في غراندولا (3,53 كم) + المرحلة الأولى: (100,28) كم
4 أبريل | المرحلة الثانية: (193,04) كم
5 أبريل | المرحلة الثالثة: (387,78) كم
6 أبريل | المرحلة الرابعة: (250,86) كم
7 أبريل | المرحلة الخامسة: (103,18) كم + المؤتمر الصحفي الختامي، حفل توزيع الجوائز