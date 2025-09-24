الخريف في بكين .. المملكة والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين نموًا لافتًا خلال الأعوام الأخيرة؛ إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من (155) مليار ريال سعودي في عام 2016 إلى (403) مليارات ريال سعودي في 2024، لتصبح الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، مدفوعًا هذا النمو بالطلب الصيني على النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية السعودية، مقابل استيراد المملكة للمعدات والآلات والإلكترونيات ووسائل النقل ومدخلات الصناعة من الصين، كما باتت المملكة الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.