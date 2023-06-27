المملكة تؤيد انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين

وعبّرت الوزارة عن تطلّعها لقبول انضمام الاتحاد الأفريقي؛ لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم كتغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملاً جماعياً لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأفريقي.