سكان الشرقية في رسالة للأمانة: أين المهرجانات في إجازة منتصف الفصل الدراسي؟

وأشاروا إلى أن مملكة البحرين نجحت في جذب سياح المنطقة الشرقية، سواء من ساكنيها أو زوّارها خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني إلى العاصمة المنامة، بإعلانات ترويجية امتلأت بها وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا في ظل ضعف الفعاليات المقامة في المنطقة.