"الأمن البيئي" تضبط عددًا من مخالفي نظام البيئة وتتخذ الإجراءات بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لتخزينه (21) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأكدت أن عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16.000)، لكل متر مكعب.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية البنجلاديشية؛ لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.
فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (30) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.