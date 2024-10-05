لتعزيز مهارات ريادة الأعمال.. "تعليم مكة" يعلن عن انطلاق برنامج "ريادي"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، عن انطلاق البرنامج الوزاري ريادة الأعمال "ريادي"، الذي تنظمه وزارة التعليم لتثقيف وتعزيز مهارات ريادة الأعمال والمهارات الإنتاجية وثقافة العمل الحر لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية والتأهيل، للمنافسة بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي.
ويهدف البرنامج إلى غرس روح ريادة الأعمال في نفوس الطلبة، وتنمية مهاراتهم في التفكير الإبداعي وحل المشكلات واتخاذ القرارات، وتوجيههم نحو ريادة الأعمال والاستثمار باعتباره مسارًا مهنيًّا واعدًا.
وتشمل مجالات المنافسة تقنية الحاسوب والهواتف الذكية والتصاميم الفنية والتقنية والصناعات الغذائية والأعمال اليدوية الفنية والتشكيلية وخطوط الإنتاج المحلية، كما يتكون البرنامج من أنشطة وفعاليات تثقيفية لدعم الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال، عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية، وكذلك تدريبهم على مهارات الاستثمار والادخار عبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية.
ويُعَد برنامج "ريادي" من أهم البرامج التي تنفذها وزارة التعليم من خلال تنمية مهارات الطلاب والطالبات في ريادة الأعمال، وإعدادهم لسوق العمل المستقبلي، ونشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب تعزيز منظومة زيادة الأعمال والاستثمار في التعليم؛ بما يسهم في تعزيز بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الإبداع والابتكار.