لتعزيز مهارات ريادة الأعمال.. "تعليم مكة" يعلن عن انطلاق برنامج "ريادي"

ويُعَد برنامج "ريادي" من أهم البرامج التي تنفذها وزارة التعليم من خلال تنمية مهارات الطلاب والطالبات في ريادة الأعمال، وإعدادهم لسوق العمل المستقبلي، ونشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب تعزيز منظومة زيادة الأعمال والاستثمار في التعليم؛ بما يسهم في تعزيز بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الإبداع والابتكار.