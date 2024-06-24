18 سيارة دفع رباعي وطائرتا درون.. البحث يتواصل عن مواطن فُقد فجر العيد في "مستوي شقراء"

وأوضح فريق جمعية "عون" للبحث والإنقاذ أن الجمعية تلقت بلاغًا عن مفقود يبلغ من العمر 40 عامًا، يستقل مركبة من نوع دادسون غمارتين موديل 2015 بدون دبل، مشيرًا إلى تحديد موقع البحث في صحراء المستوي شمال شقراء بالقرب من مركز أم حزم، بناءً على آخر إحداثية تتبّع لجوالاته التي كان انقطع الاتصال بها في برج أم حزم.