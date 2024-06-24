18 سيارة دفع رباعي وطائرتا درون.. البحث يتواصل عن مواطن فُقد فجر العيد في "مستوي شقراء"

تبحث الفرق التطوعية عن مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا فُقِدَ في "مستوي شقراء" منذ فجر عيد الأضحى، بعد أن خرج من منزله وهو يستقل مركبة من نوع دادسون غمارتين موديل 2015 بدون دبل، ثم انقطع الاتصال به ولم تُعرف وجهته.
وأوضح فريق جمعية "عون" للبحث والإنقاذ أن الجمعية تلقت بلاغًا عن مفقود يبلغ من العمر 40 عامًا، يستقل مركبة من نوع دادسون غمارتين موديل 2015 بدون دبل، مشيرًا إلى تحديد موقع البحث في صحراء المستوي شمال شقراء بالقرب من مركز أم حزم، بناءً على آخر إحداثية تتبّع لجوالاته التي كان انقطع الاتصال بها في برج أم حزم.
وأكد الفريق أنه سارع بالتوجه للموقع بعدد 18 مركبة دفع رباعي وطائرتي درون للبحث عن المفقود، بمساندة أعضاء جمعية إنجاد، حيث تمت تغطية منطقة شاسعة من صحراء ونفود المستوي شمال محافظة شقراء.
ودعا فريق جمعية عون المواطنين أو من كانت لديه معلومات تفيد باتجاه عمليات البحث، إلى التواصل مع الجهات الأمنية وفريق الجمعية.