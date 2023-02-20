فيصل بن فرحان: المملكة قدمت 95 مليار دولار أميركي مساعدات خلال 7 عقود

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه وخلال 7 عقود بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة 95 مليار دولار أميركي، استفادت منها 160 دولة حول العالم.
وقال الأمير فيصل خلال افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث: في ظل الأزمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تستمر المملكة في عطائها الإنساني والتنموي مما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.
وأضاف: لدينا الكثير من الزخم الإيجابي في المنطقة، واقتصاد المملكة كان الأسرع نموًا في العالم خلال عام 2022.
وأردف: للمرة الأولى، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي تريليون دولار، ونتوقع أن نستمر في النمو بمعدلات مماثلة خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيؤثر ذلك على جيراننا وسيكون تأثيراً إيجابياً كبيراً ويساهم في تجاوز التحديات.
وانطلق اليوم منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-.
وسيشهد المنتدى مشاركة العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.