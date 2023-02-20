فيصل بن فرحان: المملكة قدمت 95 مليار دولار أميركي مساعدات خلال 7 عقود

وأردف: للمرة الأولى، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي تريليون دولار، ونتوقع أن نستمر في النمو بمعدلات مماثلة خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيؤثر ذلك على جيراننا وسيكون تأثيراً إيجابياً كبيراً ويساهم في تجاوز التحديات.