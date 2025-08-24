الرياض تتجاوز مستهدفات المقارّ الإقليمية قبل 2030 بـ600 مقر عالمي… ماذا يعني ذلك لاقتصاد المملكة؟

اليوم، يتحقق الرهان أسرع مما ظنّ أكثر المتفائلين؛ أكثر من 600 مقر عالمي اختارت العاصمة السعودية بيتًا لها، لتُعلن أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، حول ذلك، والتي انطلقت في يناير 2021، كانت وما زالت – بتوفيق الله تعالى – خارطة طريق تُقطف ثمارها مبكرًا. ووفقًا لرويترز، فإن هذا الإنجاز تجاوز المستهدف الزمني بخمس سنوات كاملة، ليضع المملكة في قلب المنافسة على قيادة اقتصادات المنطقة.