جهاز إنعاش القلب الكهربائي AED يسهم في إنقاذ حياة مسافر بمطار الملك خالد الدولي

وفي التفاصيل، تم مباشرة الحالة من قبل أحد الممرضين، الذي صادف وجوده بجانب المصاب في موقع الحادث، وبدوره لجأً لاستخدام جهاز صدمات القلب الكهربائية (AED) الذي يتيحه مطار الملك خالد الدولي في صالات السفر، بغرض تقديم الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) للمسافر؛ لحين وصول الفريق الطبي الخاص بمطار الملك خالد الدولي الذي باشر الحالة، وتم نقله لأقرب مستشفى لاستكمال الرعاية الصحية اللازمة للمصاب.