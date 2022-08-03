جهاز إنعاش القلب الكهربائي AED يسهم في إنقاذ حياة مسافر بمطار الملك خالد الدولي

شهدت الصالة رقم (1) بمطار الملك خالد الدولي حالة إنقاذ لمسافر (50 عاماً) تعرض لتوقف مفاجئ في ضربات القلب، فيما كان يستعد للمغادرة برفقة زوجته وابنه.
وفي التفاصيل، تم مباشرة الحالة من قبل أحد الممرضين، الذي صادف وجوده بجانب المصاب في موقع الحادث، وبدوره لجأً لاستخدام جهاز صدمات القلب الكهربائية (AED) الذي يتيحه مطار الملك خالد الدولي في صالات السفر، بغرض تقديم الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) للمسافر؛ لحين وصول الفريق الطبي الخاص بمطار الملك خالد الدولي الذي باشر الحالة، وتم نقله لأقرب مستشفى لاستكمال الرعاية الصحية اللازمة للمصاب.
وكرّم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، الممرض "باتريك هنري" لقاء تعامله السريع والفاعل مع جهاز صدمات القلب الكهربائية (AED) الذي أسهم بعد عناية الله في إنقاذ حياة المسافر، حيث جرى تكريمه في مقر" مطارات الرياض".
وأكد "المغلوث" أن سلامة مختلف المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي تعد واحدة من أبرز أولوياتنا التي نسخّر من أجلها في مطارات الرياض كافة إمكاناتنا البشرية والتقنية لتعزيز إجراءات السلامة لكل مسافرينا.
وأوضح أن جهاز صدمات القلب الكهربائية (AED) يعتبر أحد أجهزة الإنقاذ الطبي التي تتيحها مطارات الرياض في مختلف مرافق المطار لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة والحرجة التي تقتضي سرعة التدخل لإنقاذ حياة المصاب.
يُذكر أن جهاز صدمات القلب الكهربائية (AED) هو أحد أجهزة الإنقاذ الطبي التي وفرتها مؤخراً مطارات الرياض بأكثر من 40 جهاز في مختلف صالات ومرافق مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، حيث يعمل الجهاز على إزالة اضطرابات القلب الخطيرة، وإعادة القلب للنبض بشكل طبيعي بهدف تفادي السكتة القلبية المفاجأة التي قد تؤدي إلى وفاة المصاب لا قدر الله.