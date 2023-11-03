بعد 3 سنوات من استشهاده.. شاهد تشييع رفات "العيسي" وذووه يرفعون الشكر للقيادة

شيع الأهالي في مركز سبت الجارة بني عيسى، رفات شهيد الدين ثم الوطن صالح حميدي آل مبارك العيسي الذي استشهد قبل ثلاث سنوات بالحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه؛ وذلك بعد العثور على رفاته.