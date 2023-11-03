بعد 3 سنوات من استشهاده.. شاهد تشييع رفات "العيسي" وذووه يرفعون الشكر للقيادة

شيع الأهالي في مركز سبت الجارة بني عيسى، رفات شهيد الدين ثم الوطن صالح حميدي آل مبارك العيسي الذي استشهد قبل ثلاث سنوات بالحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه؛ وذلك بعد العثور على رفاته.
وقد أديت صلاة الجنازة على الشهيد، عصر اليوم الجمعة، وتم دفنه بمركز بلاد بني عيسى مسقط رأسه -رحمه الله- وقد عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن دينه ووطنه.
ورفع ذوو الشهيد عبر "سبق" شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزير الدفاع -حفظهم الله جميعاً- على اهتمامهم بأسرة الشهيد وكذلك بذل كافة الجهود وتذليل الصعاب حتى تم العثور على رفات الشهيد الذي فُقد قبل ثلاث سنوات وتسليمه لذويه.