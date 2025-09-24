الجهات الأمنية تضبط مروّج حشيش في جدة وتقبض على مروّجين لـ17 كجم قات بالعارضة

أبرزت الجهات الأمنية جاهزيتها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات عبر عمليات متزامنة شملت جدة ومنطقة جازان، أسفرت عن ضبط مروّج مواد مخدرة وإحالة جميع المتورطين إلى الجهات المختصة، مع التأكيد على قنوات البلاغ السرية لتعزيز الشراكة المجتمعية في مواجهة الجريمة.
ففي محافظة جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأُوقف واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.
وفي منطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة على مواطن لترويجه 6 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، كما قبضت على مواطن آخر لترويجه 11 كيلوجرامًا من النبات ذاته بالمحافظة نفسها، وأُوقف المتهمان واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.