فوز شركة الاتصالات السعودية بجائزة المشغل البلاتيني للألعاب للنصف الأول من عام 2022

يشار إلى أن جائزة المشغل البلاتيني للألعاب أُطلِقت ضمن مبادرة Game Mode التي تأتي في إطار اهتمام "هيئة الاتصالات" بتمكين قطاع وسوق الألعاب الإلكترونية في المملكة من خلال توفير بنية تحتية رقمية متينة، وعملها على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات بهدف دعم مجتمع اللاعبين وضمان تقديم أفضل تجربة لهم، حيث أسهمت المبادرة منذ إطلاقها في استحداث باقات بميزات للاعبين استفاد منها أكثر من 5 ملايين مشترك بنسبة زيادة 336% عن النصف الأول من العام 2021م، وتوفير منصات الألعاب السحابية لأكثر من 322 ألف لاعب بنسبة زيادة تقدر بـ139% عن النصف الأول من العام 2021م، كما أسهمت المبادرة في تقديم الدعم الفني المتخصص لأكثر من 615 ألف مشترك من اللاعبين، بالإضافة إلى رعاية 7 من كبرى بطولات الألعاب الإلكترونية في المملكة.