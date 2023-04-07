حصيلة مارس.. "مسام" ينزع 3316 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة

أصدر المركز الإعلامي لمشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن تقريره الشهري، عن شهر مارس 2023م، حيث بلغ إجمالي ما تم نزعه في إطار مهمته الإنسانية المستمرة في هذا الشهر 3316 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة.ً
وتمكن المشروع، خلال شهر مارس 2023، من نزع 2534 ذخيرة غير منفجرة، و741 لغماً مضاداً للدبابات، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر 516.858 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن إجمالي الألغام والذخائر المنزوعة منذ انطلاق عمل مشروع "مسام" وحتى الآن وصل 393022 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وقد بلغ إجمالي المساحة المطهرة 45367536 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع حتى اليوم.
وخلال شهر مارس قام المشروع بإتلاف 5627 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار سعي المشروع الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من العلب المنفجرة المهلكة.
وخلال شهر مارس، افتتح مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام مدرسة "الشعب عكاد" الواقعة بمديرية جبل حبشي بعد تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة وتأمينها بشكل كامل.
وعبّر نائب مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز الدكتور عارف الصامت عن فائق امتنانه للجهود العظيمة التي قام بها مشروع "مسام" في تطهير المدرسة وتأمين عودة الطلبة للدراسة فيها.