حصيلة مارس.. "مسام" ينزع 3316 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة

وأشار المركز الإعلامي إلى أن إجمالي الألغام والذخائر المنزوعة منذ انطلاق عمل مشروع "مسام" وحتى الآن وصل 393022 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وقد بلغ إجمالي المساحة المطهرة 45367536 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع حتى اليوم.