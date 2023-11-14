"التواصل الحكومي" ينوّه باستقبال 7 هراميس جديدة خلال 5 أشهر.. الإجمالي 27 نمرًا

نوه حساب التواصل الحكومي على موقع "إكس" اليوم، بأنه خلال الخمسة أشهر الأخيرة، استقبل مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، مولد 7 هراميس (صغير النمر العربي) جديدة، ليصل العدد الكلي للنمور العربية إلى 27 نمرًا، منذ بدء مشروع الهيئة الملكية بشأن النمر العربي عام 2020.
وكانت الهيئة الملكية للعلا قد أعلنت أن الجهود المستمرة فيما يتعلق بمشروع #النمر_العربي، أسهمت في ارتفاع أعداد الولادات بشكل سنوي منذ انطلاق المشروع في 2020؛ مما يعكس الالتزام الدقيق بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز البيئة الطبيعية في #العلا بما يتماشى مع أهداف #مبادرة_السعودية_الخضراء.
وأضافت الهيئة أن هذا الاهتمام يأتي ضمن مستهدفاتها لإعادة تأهيل النظم البيئية، ومساعي إعادة النمر العربي إلى موائله الطبيعية، والموجود ضمن القائمة الحمراء للكائنات المهددة بالانقراض بشدة.