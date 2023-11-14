"التواصل الحكومي" ينوّه باستقبال 7 هراميس جديدة خلال 5 أشهر.. الإجمالي 27 نمرًا

نوه حساب التواصل الحكومي على موقع "إكس" اليوم، بأنه خلال الخمسة أشهر الأخيرة، استقبل مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، مولد 7 هراميس (صغير النمر العربي) جديدة، ليصل العدد الكلي للنمور العربية إلى 27 نمرًا، منذ بدء مشروع الهيئة الملكية بشأن النمر العربي عام 2020.