يغطي 80% من التكلفة.. "هدف": 229 ألف موظفة استفادت من دعم النقل "وصول"

وأوضح الصندوق، أن عدد الرحلات المدعومة ضمن منتج "وصول" منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2023م، وصلت إلى 13 مليون رحلة، مؤكدًا أن منتج "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول تخفيف من عبء تكاليف نقل الموظفات في القطاع الخاص وعن ذوي الإعاقة من الذكور؛ لتمكينهم من العمل وزيادة استقرارهم وظيفياً ورفع نسب مشاركتهم في ميدان العمل، من خلال تأمين وسيلة نقل من وإلى مقر العمل بالتعاون مع شركات توجيه مركبات الأجرة المسجلة في التطبيقات الذكية المرخصة.