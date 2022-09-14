مؤتمر الحديد والصلب يتناول تقنيات البناء في مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"
كشف الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"، فيشال وانتشو، أن بناء المدينة خلال العِقد المقبل يستهلك أكبر قدر من الحديد والصلب، وسيراعي البناء أهمية تحييد الكربون واستخدام الطاقة النظيفة.
وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد المنعقد بالرياض أن مدينة أوكساچون" ملتزمة بتطبيق أعلى المعايير البيئية ضمن الصناعات والبناء والتعدين ومعالجة المخلفات.
وأفاد أن 40% من العاملين بـ"نيوم" هم من الكوادر الوطنية السعودية الشابة التي تلقت أفضل التعليم في الخارج، وتسهم بفعالية في تنفيذ الرؤية الطموحة للمدينة، وذلك إلى جانب 70 جنسية أخرى.
وبيّن "وانتشو" أن المملكة من خلال هذه المشاريع والمدن الضخمة أمام فرصة تاريخية لتقود التحول العالمي في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات البناء والصناعات الحديثة المتوافقة مع البيئة، موضحًا أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم سيبدأ في العام 2026 بطاقة 650 طناً يومياً، وسيدخل في صناعات مثل الصلب الأخضر والإسمنت بمحتوى كربوني أقل، كما ستدار المدينة 100% بالطاقة المتجددة.
وذكر أن "أوكساچون" ستكون القلب الصناعي لمدينة نيوم وفق رؤية تستهدف أن تكون المنطقة الرائدة للصناعات المتقدمة النظيفة والابتكار والبحث ومنصات سلاسل الإمداد عطفاً على موقعها المميز على البحر الأحمر، حيث تعبر نحو 13% من التجارة العالمية وستعمل على جذب الصناعات لبناء اقتصاد قائم على التصدير.