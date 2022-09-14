مؤتمر الحديد والصلب يتناول تقنيات البناء في مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"

وبيّن "وانتشو" أن المملكة من خلال هذه المشاريع والمدن الضخمة أمام فرصة تاريخية لتقود التحول العالمي في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات البناء والصناعات الحديثة المتوافقة مع البيئة، موضحًا أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم سيبدأ في العام 2026 بطاقة 650 طناً يومياً، وسيدخل في صناعات مثل الصلب الأخضر والإسمنت بمحتوى كربوني أقل، كما ستدار المدينة 100% بالطاقة المتجددة.