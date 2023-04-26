مواطن يمني: تَنَفسنا نسائم الحياة الآمنة بعد تطهير أراضينا من علب الموت المتفجرة
نشَر مشروع مسام لإزالة الألغام في اليمن، فيديو عن عودة أبناء منطقة بيت بيش في حيس إلى مزارعهم، بعد أن طهّرتها فِرَق مسام من الألغام، ضِمن جهود المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من فخاخ الموت التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء.
ويُعد مشروع "مسام" أياديَ بيضاء تُبعِد الموت الملغوم من واقع اليمنيين، وتفتح لهم طريقًا عريضًا آمنًا للحياة.
وقال أحد أبناء مديرية عسيلان، اليمني حسين صالح مبارك: إن هذه المديرية لم تتنفس نسائم الحياة الآمنة إلا بعد قدوم فِرَق "مسام" لها، وهَبَّتِهِم لنزع الألغام من الطرقات والمزارع والبيوت ومناطق التزود بالماء والمدارس.
وأشار "مبارك" إلى أن قدوم "مسام" لمنطقتهم ومثابرتهم فيها، مكّن الناس من العودة الآمنة لبيوتهم ومزارعهم، ومزاولة حياتهم بصفة طبيعية دون خوف من علب الموت المتفجرة.
وعبّر المواطن اليمني عن سعادته وجزيل شكره لمشروع "مسام" الذي مكّن سكان هذه المنطقة من الاستعادة الآمنة لآبار المياه المخصصة للشرب والزراعة بعد نزع الألغام منها ومن حولها، وتأمينها كليًّا من العلب المهلكة.
ولفت إلى عودة الطلاب والمدارس لنشاطها الطبيعي؛ بفضل ما بذله "مسام" من جهود وتضحيات في سبيل تأمين المؤسسات التعليمية في هذه المناطق.
ونزعت الفِرَق الميدانية منذ انطلاقة مشروع مسام وحتى يوم 21 أبريل الجاري، 395.245 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وتَمكنت الفِرَق منذ نهاية يونيو 2018 وحتى الآن، من نزع 243.022 ذخيرة غير منفجرة و7769 عبوة ناسفة.
ونجحت الفِرَق الهندسية التابعة لمشروع مسام حتى الآن في تطهير 45.367.536 م2 من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.