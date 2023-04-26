مواطن يمني: تَنَفسنا نسائم الحياة الآمنة بعد تطهير أراضينا من علب الموت المتفجرة

نشَر مشروع مسام لإزالة الألغام في اليمن، فيديو عن عودة أبناء منطقة بيت بيش في حيس إلى مزارعهم، بعد أن طهّرتها فِرَق مسام من الألغام، ضِمن جهود المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من فخاخ الموت التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء.