محافظ الأحساء: هيئة تطوير الأحساء ستكون داعمة للناتج المحلي بالمحافظة ومشجعة للشباب ورواد الأعمال

وأكد محافظ الأحساء أنه ووفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- أصبح لدينا اليوم بنية رقمية قوية تساعد على توفير المعلومات والشفافية للمستثمر، خاصة أن دور هيئة العقار واضح، ودور المستثمر كذلك، والأهم هو دور التخطيط الحضري للمدينة، وهي الركائز التي تسهم في بناء مدينة نموذجية ذات اقتصاد قوي، مشيرًا إلى برنامجي "إيجار"، و"اتحاد الملاك"، اللذين يوفران بنية تحتية قوية للمستثمر، ويعطيانه شفافية عالية لدخول السوق، وهو ما يشجّع شركات عقارية كبرى على دخول السوق العقاري في الأحساء، مثل شركة "روشن" التي تتبع صندوق الاستثمارات العامة، وشركات أخرى مملوكة للقطاع الخاص، علمًا بأن هذه الشركات وجميع ما تستخدمه للمشاريع من مواد أولية كالحديد والأسمنت سوف تستخرج وتصنع في الأحساء، وهذا يساعد في الناتج المحلي للمحافظة.