المياه الوطنية تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1443هـ

وقال: "بلغت كمية مياه الصرف الصحي التي تمت معالجتها حتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة أكثر من "6.8" ملايين متر مكعب، بالإضافة إلى استمرارية الضخ بمعدل 24 ساعة على مرافق المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وبضخ يصل إلى "21" ساعة يوميًّا على أحياء مكة المكرمة، وفيما يتعلق باختبارات جودة المياه فقد تم جمع أكثر من 2800 عينة أجريت عليها قرابة الـ30 ألف تحليل مخبري لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.