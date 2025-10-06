اتفاقية عمالية جديدة بين السعودية وبنغلاديش لتنظيم استقدام العمالة العامة

وقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، و وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي بجمهورية بنغلاديش الشعبية الدكتور آصف نذرول، اتفاقية عمالية لتنظيم استقدام العمالة العامة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.