اتفاقية عمالية جديدة بين السعودية وبنغلاديش لتنظيم استقدام العمالة العامة

وقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، و وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي بجمهورية بنغلاديش الشعبية الدكتور آصف نذرول، اتفاقية عمالية لتنظيم استقدام العمالة العامة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار تنظيمي شامل للإجراءات الخاصة بالعمالة البنغلاديشية، وضمان حقوق العامل وصاحب العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يعزز العدالة والشفافية في سوق العمل.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء وتعزيز الشراكات الدولية مع نظيراتها حول العالم، وفتح أسواق عمل جديدة تدعم التوازن والاستدامة في السوق السعودي، وتحقق المصالح المشتركة بين المملكة والدول الصديقة.
كما بحث الوزيران خلال اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات العمل والتنمية.