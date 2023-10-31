أمير الرياض يكرّم صحيفة «سبق» لرعايتها حفل وبرامج جمعية إنسان

كرّم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صحيفة «سبق» الإلكترونية، كشريكٍ وراعٍ إعلامي لبرامج جمعية إنسان. وتسلّم التكريم نيابة عن رئيس التحرير، الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك؛ مدير العلاقات العامة في «سبق».
يأتي هذا التكريم نظير جهود الصحيفة المتميزة وإسهاماتها الإعلامية في إبراز رسالة جمعية إنسان، وبرامجها، واهتمامها بمتابعة أبناء الجمعية، وتوفير كل احتياجاتهم، حيث يبلغ عدد أبناء الجمعية ما يقارب 40 ألف شاب وفتاة؛ تسعى من خلال البرامج والمشاريع التي تنفّذها الجمعية لأبنائها إلى دعمهم.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي لزواج أبناء «إنسان» الذي يرعاه رئيس مجلس إدارة الجمعية سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.