أمير الرياض يكرّم صحيفة «سبق» لرعايتها حفل وبرامج جمعية إنسان

يأتي هذا التكريم نظير جهود الصحيفة المتميزة وإسهاماتها الإعلامية في إبراز رسالة جمعية إنسان، وبرامجها، واهتمامها بمتابعة أبناء الجمعية، وتوفير كل احتياجاتهم، حيث يبلغ عدد أبناء الجمعية ما يقارب 40 ألف شاب وفتاة؛ تسعى من خلال البرامج والمشاريع التي تنفّذها الجمعية لأبنائها إلى دعمهم.