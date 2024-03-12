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أجواء الثلاثاء وفق تقرير "الأرصاد".. أمطارٌ وغبارٌ وانخفاضٌ لدرجات الحرارة

رياحٌ سطحيّة مُثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتَيْن
أجواء الثلاثاء وفق تقرير "الأرصاد".. أمطارٌ وغبارٌ وانخفاضٌ لدرجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، في حين يستمر نشاط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد تأثيرها إلى: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

وأضاف المركز: كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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