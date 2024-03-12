أجواء الثلاثاء وفق تقرير "الأرصاد".. أمطارٌ وغبارٌ وانخفاضٌ لدرجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، في حين يستمر نشاط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد تأثيرها إلى: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.