بالشراكة مع "Google cloud".. وزارة الاتصالات تطلق مسارًا تدريبيًّا لتحليل لغة الذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارةُ الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع "Google Cloud"، مسارًا تدريبيًّا متخصّصًا في مجالات تحليل لغة الآلة والذكاء الاصطناعي، في خطوة لتطوير الكوادر الوطنية السعودية وتمكينها من استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطورًا، وتعظيم الفائدة من التقنيات الرقمية في تحسين بيئات الأعمال بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.
ويأتي البرنامج استكمالًا للشراكة الاستراتيجية مع "جوجل كلاود"، وإطلاقها مؤخرًا لخدماتها الجديدة في المملكة لتقديم بنية تحتية سحابية آمنة، وتحفيز نموّ الشركات في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لاقتصاد رقمي أكثر استدامة.
ويمتدُّ البرنامج التدريبي لمدة 10 أسابيع كاملة؛ حيث سيحظى المتدرّبون المختارون في بداية البرنامج بالوُجود في المقرّ الرئيس لجوجل في وادي السيليكون في كاليفورنيا لأربعة أسابيع، ويتاح للمشتركين التعلم من خبراء جوجل المختصين، في مختبرات متخصصة تتّسم بالتعاون والمشاركة وتبادل الخبرات، ثم يليها 6 أسابيع متواصلة من جلسات التدريب عن بعد، تتوّج باختبارات تمكّنهم من الحصول على شهادات جوجل المتخصصة.