بالشراكة مع "Google cloud".. وزارة الاتصالات تطلق مسارًا تدريبيًّا لتحليل لغة الذكاء الاصطناعي

ويمتدُّ البرنامج التدريبي لمدة 10 أسابيع كاملة؛ حيث سيحظى المتدرّبون المختارون في بداية البرنامج بالوُجود في المقرّ الرئيس لجوجل في وادي السيليكون في كاليفورنيا لأربعة أسابيع، ويتاح للمشتركين التعلم من خبراء جوجل المختصين، في مختبرات متخصصة تتّسم بالتعاون والمشاركة وتبادل الخبرات، ثم يليها 6 أسابيع متواصلة من جلسات التدريب عن بعد، تتوّج باختبارات تمكّنهم من الحصول على شهادات جوجل المتخصصة.