معهد الإدارة "الأول" في مؤشر الارتباط الوظيفي لفئة الجهات التعليمية بالمملكة

حقق معهد الإدارة العامة، المركز الأول في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي لفئة الجهات التعليمية بالمملكة للعام 2021م؛ وفقًا للنتائج التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس الاثنين، خلال حفل تسليم الجوائز بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
ونجح المعهد في تحقيق أعلى نسبة للارتباط الوظيفي لفئة الجهات التعليمية في المملكة بنسبة وصلت إلى 95% في بيئة العمل والارتباط المستدام والتواصل بين منسوبيه، كما تفوق في الارتباط الوظيفي عن القطاع الحكومي بالمملكة بمعدل 21 نقطة، والقطاع الحكومي الدولي بمعدل 22 نقطة؛ فيما أشارت النتائج إلى تفوقه على القطاع الخاص بالمملكة بمعدل 22 نقطة.
من جانبه أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس الحرص والاهتمام الذي يوليه المعهد لكادره البشري، ضمن استراتيجيته الطموحة 2023م، وخطواته المتواصلة من أجل تعزيز بيئة عمل محفزة.
وأشاد الدكتور "السجان" بجهود كافة منسوبي المعهد في تحقيق هذا المنجز الوطني. مؤكدًا أن تحقيق تلك النتائج يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي دعمت ومكّنت مختلف الأجهزة الحكومية للارتقاء ببيئة العمل، وفي تحسينها المستمر ضمن رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، هو أحد مشاريع مبادرة بيئة عمل محفزة تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات التي تواجههم لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف، ورفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة نحو بيئة عمل محفزة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.