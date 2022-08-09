معهد الإدارة "الأول" في مؤشر الارتباط الوظيفي لفئة الجهات التعليمية بالمملكة

ونجح المعهد في تحقيق أعلى نسبة للارتباط الوظيفي لفئة الجهات التعليمية في المملكة بنسبة وصلت إلى 95% في بيئة العمل والارتباط المستدام والتواصل بين منسوبيه، كما تفوق في الارتباط الوظيفي عن القطاع الحكومي بالمملكة بمعدل 21 نقطة، والقطاع الحكومي الدولي بمعدل 22 نقطة؛ فيما أشارت النتائج إلى تفوقه على القطاع الخاص بالمملكة بمعدل 22 نقطة.