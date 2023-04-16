مسام ينتزع 816 لغماً خلال أسبوع في اليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2023، من انتزاع 816 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و 256 لغماً مضاداً للدبابات ، و 550 ذخيرة غير منفجرة، و 53 عبوة ناسفة. ونزع فريق "مسام" 4 ألغام مضادة للأفراد و 127 لغماً مضاداً للدبابات و 284 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في محافظة عدن، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و 129 لغماً مضاداً للدبابات و 266 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمحافظة مأرب، ليصبح عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر أبريل حتى الآن 1.598 لغماً، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 394 ألفاً و 620 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.