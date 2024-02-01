"أمانة الشرقية" تطرح وظائف هندسية شاغرة عبر "جدارات"

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف (للرجال والنساء) على المرتبة السابعة، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشَغل الوظائف المعلنة، والمشمولة بسلم الموظفين العام (بنظام التعاقد)، ضمن 6 تخصصات هندسية، تشمل (مهندس تصميم مواقع، مهندس تخطيط مدن، مهندسًا كيميائيًّا، مهندس ديكور مساعد، مهندس كهرباء، مهندس معماري).