"على حافة حدود جديدة".. مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعقد قمة "الأولوية" غداً في ميامي الأمريكية

وتجري مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أبحاثًا مستمرة لتحديد القضايا التي تهم المواطنين في جميع أنحاء العالم، ومنها استطلاع أجري هذا العام لعيّنةً مكوّنة من خمسين ألف شخص من 23 دولة لتحديد أولويات البشرية، واستخدمت النتائج لتشكيل جدول أعمال سياسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) وبرنامج مؤتمرات القمة، كما كشف بحثٌ أُجري هذا العام عن انخفاض عالمي كبير بنسبة 20% في مستويات الرضا، في مجموعة من القضايا، بما في ذلك تكلفة المعيشة والوحدة والتقنية والمخاوف المناخية.