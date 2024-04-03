الأول بالشرق الأوسط.. "الثقافة" تقترب من إطلاق متحف "تيم لاب بوردرليس جدة"

ويُعد "متحف تيم لاب بوردرليس" عالمًا متفرّدًا من الأعمال الفنية الإبداعية المدهشة، ومتحفًا بلا خريطةٍ أنشأته مجموعة "تيم لاب" الفنية، ويقدم رحلة بصرية مُتصلة تتداخل فيها الأعمال مع بعضها البعض بشكلٍ مبتكر وخلاّق يتخطى الحدود، لتُشكّلَ عالمًا إبداعيًا متكاملًا، تم تصميمه من أجل أن يُثير دهشة الزوار ويُحفّزهم على الاكتشاف وتذوق الفنون بكل الحواس.