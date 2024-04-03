الأول بالشرق الأوسط.. "الثقافة" تقترب من إطلاق متحف "تيم لاب بوردرليس جدة"

تواصل وزارة الثقافة بالتعاون مع فريق تيم لاب الفني عمليات بناء المتحف الرئيسي الجديد لمتحف "تيم لاب بوردرليس جدة" الواقع في منطقة جدة التاريخية، والذي سيعرض أكثر من 50 عملًا فنيًا تجريبيًا صمّمتها مجموعة "تيم لاب" الفنية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وسيكون أول متحف من نوعه يتم إنشاؤه وبشكلٍ دائم في منطقة الشرق الأوسط.
ويشهد المتحف الضخم تقدُّمًا مطَّردًا في عملياته الإنشائية، وتبلغ مساحة المتحف الواقع على سواحل البحر الأحمر لمدينة جدة 10 آلاف متر مربع، ويتم بناؤه على ضفاف بحيرة الأربعين مُطِلًّا على المناظر البانورامية الساحرة لمنطقة جدة التاريخية، المُدرَجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ويُعد "متحف تيم لاب بوردرليس" عالمًا متفرّدًا من الأعمال الفنية الإبداعية المدهشة، ومتحفًا بلا خريطةٍ أنشأته مجموعة "تيم لاب" الفنية، ويقدم رحلة بصرية مُتصلة تتداخل فيها الأعمال مع بعضها البعض بشكلٍ مبتكر وخلاّق يتخطى الحدود، لتُشكّلَ عالمًا إبداعيًا متكاملًا، تم تصميمه من أجل أن يُثير دهشة الزوار ويُحفّزهم على الاكتشاف وتذوق الفنون بكل الحواس.
وقد انطلق أول متحف "تيم لاب بوردرليس" من العاصمة اليابانية طوكيو في شهر يونيو من عام 2018، واستقبل أكثر من 2.3 مليون زائر سنويًا، مُحَقِّقًا رقمًا قياسيًا عالميًا لأكثر متحفٍ استقطابًا من قِبَل مجموعةٍ فنية واحدة.
ويأتي إنشاء متحف "تيم لاب بوردرليس" في مدينة جدة بالمملكة، بالتعاون بين وزارة الثقافة ومجموعة تيم لاب، وفي إطار جهود الوزارة لاستقطاب أفضل المعارض والمتاحف الفنية العالمية، وتوفير تجربةٍ ثقافية فنية إبداعية داخل المملكة، إلى جانب إثراء المناطق التراثية، ومن بينها منطقة جدة التاريخية، بالمحتوى الإبداعي النوعي الذي يؤكد مضي مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي نحو مستهدفاته التنموية تحت مظلة رؤية المملكة 2030.