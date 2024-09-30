متدربات الكلية التقنية الرقمية بالرياض يحصدن 6 مراكز في مسابقةAFRO- ASIAN الدولية

بينما حصلت مشاريع أخرى على المركز الثاني وتشمل مشروع "منبه الهمم" ضمن مسار Young Innovator، ومشروع "Securepass+"في مسارCybersecurity، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب مشروع "Phonic Code"، الذي يوفر حلولاً متقدمة لأمان البيانات، ما يعزز من الأمان السيبراني للمستخدمين، إضافة إلى ذلك، حصل مشروع "Rescue Robot" على شهادة أفضل تصميم لروبوتات الإنقاذ المشاركة في المسابقة نظراً لتميزه في التصميم واستخدامه تقنيات متطورة.