اللجنة الوزارية المكلّفة من قمة الرياض في الصين.. وفيصل بن فرحان: الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً

أكّد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانغ يي، أنه يجب أن تتوقف الحرب في غزة فورًا .