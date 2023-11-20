اللجنة الوزارية المكلّفة من قمة الرياض في الصين.. وفيصل بن فرحان: الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً

وصلت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية التي يترأسها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الصينية بكين .
أكّد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانغ يي، أنه يجب أن تتوقف الحرب في غزة فورًا .
وقال: رأينا أعداداً مهولة من المدنيين في غزة تسقط حتى الآن وما زلنا أمام تطورات خطيرة تستوجب تحركاً دولياً فاعلاً للتعامل معها والتصدّي لها بما فيها الانتهاكات المستمرة من إسرائيل.
وأضاف: ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الجهود ونطمح إلى التعاون مع الصين وجميع الدول التي تتحلى بالمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء أزمة غزة.
فيما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لدى استقباله اللجنة الوزارية المكلفة، دعم بلاده للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين، وضرورة تحرك المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.