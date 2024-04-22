ثوانٍ بدلًا من 10 أيام.. أتمتة تحصيل مقابل "تراخيص الالتزام البيئي" تؤتي ثمارها

وأشار "المحمادي" إلى أن التقنية المستخدمة تتسم بالعديد من المزايا؛ من أبرزها: الكفاءة والدقة، وتقليل الخطأ البشري الذي قد يحدث عند إنجاز المهام بالطرق التقليدية، إضافة إلى إسهامها في رفع مستوى الإنتاجية عبر إتمام التشغيل الآلي للمهام خلال ثوانٍ؛ حيث يمكن من خلاله إغلاق الدورة المستندية للإيرادات، وتسجيل المقابل المالي للتراخيص والتصاريح بالأنظمة المالية؛ مشيرًا إلى أن عدد العمليات التي تنجَز يوميًّا تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف عملية.