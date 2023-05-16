"التخصصات " تعلن نتائج القبول لبرامج البورد السعودي والدبلومات 2023

ودعت الهيئة المقبولين إلى الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج الدراسات العليا، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتسديد الرسوم سيكون في 20 يونيو 2023، على أن يكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل في 31 يوليو 2023، بينما ستكون محطة انطلاق التدريب الفعلية في 1 أكتوبر 2023.