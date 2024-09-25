"الخريف" يزور جامعة كولومبيا الأمريكية ويتعرف على أحدث البرامج في الصناعة والتعدين

وأكّد وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية أهميةَ رحلة الابتعاث بوصفها أحد الجسور الثقافية المهمة والملهمة للتواصل الحضاري بين الشعوب، مؤكدًا أن المملكة تعوّل على أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يستهدف تطوير الكوادر الوطنية، وإكسابها المهارات العالية لتنافس عالميًّا في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على فتح قنوات التواصل مع المبتعثين في الخارج، ومساعدتهم على استكشاف مسارات الفرص المستقبلية لهم في قطاعَي الصناعة والتعدين، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي توفرها.