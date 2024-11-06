جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تُسهم في انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50 %

وسجّلت الوزارة إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة من (28.8) حالة لكل (100) ألف نسمة عام 2016 إلى نحو (13) حالة في عام 2023، وحددت أعلى خطورة لـ (20) طريقًا خارجيًا ووضعت قياس مؤشرات أداء تشغيلية، ما أسهم في انخفاض الوفيات خلال (9) أشهر من عام 2024م بنسبة (25.9 %) مقارنة بعام 2023م.