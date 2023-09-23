"السديس" مهنئاً القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني: نعيش في خير وتقدُّم ونماء وازدهار

وأردف قائلاً" ان ما يشهده الحرمان الشريفان في هذا العهد الزاهر؛ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله- من صدور قرارات صائبة مسددة، واستحداث تحولات إدارية مجددة؛ من شأنها تحقيق أعلى معايير جودة الخدمات بالحرمين الشريفين، وتحقيق الريادة في الشؤون الدينية والتوجيهية، والإرشادية والتوعوية، والعلمية والمعرفية، والكتبية والبحثية، وتسخير اللغات العالمية، والترجمة الفورية، مع مواكبة التحولات الرقمية، والتطور التقني، والذكاء الاصطناعي، وكلها تعدُّ من المفاخر العظيمة، والمآثر الكريمة لهذه الدولة المباركة، والقيادة الحكيمة.